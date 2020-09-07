، الإمارات وعمان وإصابات كورونا: 470 بالأولى و256 بالسلطنة ،

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سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 470 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 74.454 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 390 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 66.533 حالة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة عن أمس، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82805؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94.8%.فيروس كورونا الجديد
الإمارات وعمان وإصابات كورونا: 470 بالأولى و256 بالسلطنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-07
سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 470 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 74.454 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 390 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 66.533 حالة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة عن أمس، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82805؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94.8%.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
01:57 PM
وزارة الصحة بأبو ظبي: إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 74.454
سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 470 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 74.454 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 390 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 66.533 حالة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة عن أمس، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82805؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94.8%.
، الإمارات وعمان وإصابات كورونا: 470 بالأولى و256 بالسلطنة ،
المصدر : الخليج 365
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