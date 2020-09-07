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تنظم هيئة التراث لقاءً افتراضيًا على منصة ويبكس، يلتقي فيه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في حوار مباشر مع الرحالة والهواة المهتمين بالتراث، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء .
وسيتضمن اللقاء التعريف بالهيئة ومهامها واستراتيجيتها، ومجالات التعاون فيما بين الهيئة والمتخصصين والمهتمين بالتراث وسبل دعمهم في مهمتهم الوطنية للتعريف بالتراث وتشجيع حمايته والاعتزاز به.
ويأتي اللقاء لفتح قنوات التواصل مع الرحالة وهواة التراث، والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم، وجعل الحوار على نطاق أوسع لإعطاء مساحة أكبر للمزيد من المهتمين للمشاركة فيه.هيئة التراث
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 02:44 PM
سيتضمن التعريف بها ومهامها واستراتيجيتها
تنظم هيئة التراث لقاءً افتراضيًا على منصة ويبكس، يلتقي فيه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في حوار مباشر مع الرحالة والهواة المهتمين بالتراث، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء .
وسيتضمن اللقاء التعريف بالهيئة ومهامها واستراتيجيتها، ومجالات التعاون فيما بين الهيئة والمتخصصين والمهتمين بالتراث وسبل دعمهم في مهمتهم الوطنية للتعريف بالتراث وتشجيع حمايته والاعتزاز به.
ويأتي اللقاء لفتح قنوات التواصل مع الرحالة وهواة التراث، والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم، وجعل الحوار على نطاق أوسع لإعطاء مساحة أكبر للمزيد من المهتمين للمشاركة فيه.
، "هيئة التراث" تنظم لقاءً افتراضيًا مع الرحالة والهواة ،
المصدر : الخليج 365
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