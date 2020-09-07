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يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، غداً، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام ١٤٤٠هـ.
وتحرص الجائزة على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف وتميز المنتج وتشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.
وسيتم إعلان الفائزين في أفرع الجائزة التسعة وهي:
التميز في خدمات الحج والعمرة.
التميز الإداري.
التميز الاقتصادي.
التميز الثقافي.
التميز الاجتماعي.
التميز العمراني.
التميز البيئي.
التميز العلمي والتقني.
التميز الإنساني.خالد الفيصل
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 02:42 PM
عن أعمال عام ١٤٤٠هـ في 9 أفرع
يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، غداً، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام ١٤٤٠هـ.
وتحرص الجائزة على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف وتميز المنتج وتشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.
وسيتم إعلان الفائزين في أفرع الجائزة التسعة وهي:
التميز في خدمات الحج والعمرة.
التميز الإداري.
التميز الاقتصادي.
التميز الثقافي.
التميز الاجتماعي.
التميز العمراني.
التميز البيئي.
التميز العلمي والتقني.
التميز الإنساني.
، أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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