شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» تعلن التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية.

وأوضحت "الجوازات" أن ذلك لمن انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م، وذلك دون مقابل ليكون التمديد لمدة شهر من تاريخ انتهاء الإقامة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني.

وكشفت "الجوازات" ، عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

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