شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: عدم التحاق ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية لن يؤثر على قبولهم في العام المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدم التحاق ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية لهذا العام لن يؤثر على قبولهم في العام القادم. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدم التحاق ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية لهذا العام لن يؤثر على قبولهم في العام القادم. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، ناصر الهزاني، أن بعض أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة لا يرغبون في إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية لهذا العام بسبب جائحة كورونا، مضيفاً أن ذلك لن يؤثر على قبولهم في العام القادم.

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