شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة حقوق الإنسان: ‏تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، اليوم الاثنين، أن ‏تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع.

وقال عواد العواد، في تصريحات له: " ‏تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع، ومن واجبنا جميعا أن نتكاتف لمكافحة هذه الجريمة وحماية أطفالنا ومجتمعنا من آثاره" .

وأضاف "العواد " : " يجب ألا يتردد أي شخص في الإبلاغ عن أي حالة عنف على خط مساندة الطفل (116111) لتتولى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها " .