شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة حقوق الإنسان: تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، اليوم الاثنين، أن تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع.
وقال عواد العواد، في تصريحات له: " تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع، ومن واجبنا جميعا أن نتكاتف لمكافحة هذه الجريمة وحماية أطفالنا ومجتمعنا من آثاره" .
وأضاف "العواد " : " يجب ألا يتردد أي شخص في الإبلاغ عن أي حالة عنف على خط مساندة الطفل (116111) لتتولى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها " .
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