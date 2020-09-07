شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر": 3 شروط لحصول المقيمين على خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت منصة "أبشر" شروط خدمة مبايعة المركبات عبر المنصة للمقيمين إلكترونيا، والتي حددتها في 3 شروط. أوضحت منصة "أبشر" شروط خدمة مبايعة المركبات عبر المنصة للمقيمين إلكترونيا، والتي حددتها في 3 شروط. وقالت المنصة بأنه لحصول المقيمين إلكترونيا على خدمة مبايعة السيارة، بأن تكون للمركبة الخصوصي فقط، وألا يكون المقيم يمتلك أكثر من مركبتين. وتابعت المنصة الشرط الثالث بأن تحتوي المركبة على 8 مقاعد أو أقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أبشر": 3 شروط لحصول المقيمين على خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.