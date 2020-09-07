شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: 6 نصائح للشباب المداومين على وظيفتين أو أكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الشباب الذين يعملون بوظيفتين أو أكثر من قلة النوم والتدخين.
ونصح النمر الشباب من هذه الفئة إلى أخذ الكفاية من النوم واختيار أنواع من الأكل الصحي وتجنب التدخين وعدم الإكثار من القهوة والتزام الرياضة ومتابعة الضغط والكولسترول.
وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه "تويتر": للشباب الذين يعملون في وظيفتين فأكثر: خذ كفايتك من النوم- اجعل أكلك صحياً - لا تدخن - لا تكثر من القهوة - لا تترك الرياضة أبدًا - راقب ضغطك وكولسترولك
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