شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية⁩ تكشف عن هاتف خاص بالأمير منصور بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت صورة تاريخية، عن هاتف خاص بالأمير منصور بن عبدالعزيز، وزير الدفاع آنذاك. كشفت صورة تاريخية، عن هاتف خاص بالأمير منصور بن عبدالعزيز، وزير الدفاع آنذاك. وتعود الصورة التي تظهر الهاتف القديم الصنع إلى عام ١٣٦٤هـ (١٩٤٤م).

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