شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تسبب رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، في إثارة قلق متابعيه بتغريدة عن الصحة والسعادة.
وقال تركي آل الشيخ: " ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع… لشري بدمي غالي ثمنها" ، في إشارة منه لقيمتهما الكبيرة وصعوبة الحصول عليهما في حال فقدانهما.
وفي السياق نفسه، أضاف "آل الشيخ" قائلًا: "يارب"؛ ليتمنى المتابعون له الشفاء ودوام الصحة والعافية وإصلاح جميع أموره.
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