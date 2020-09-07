شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسبب رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، في إثارة قلق متابعيه بتغريدة عن الصحة والسعادة.

وقال تركي آل الشيخ: " ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع… لشري بدمي غالي ثمنها" ، في إشارة منه لقيمتهما الكبيرة وصعوبة الحصول عليهما في حال فقدانهما.

وفي السياق نفسه، أضاف "آل الشيخ" قائلًا: "يارب"؛ ليتمنى المتابعون له الشفاء ودوام الصحة والعافية وإصلاح جميع أموره.