شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 4 خطوات لحماية حسابات الأبناء من الإختراق عبر منصة «مدرستي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم مدقق أمن معلومات 4، عمر العمر نصائح لأولياء الامور لحماية حسابات أبنائهم من الإختراق على منصة "مدرستي"

وأوضح العمر بأن الخطوة الأولى لحماية الأبناء من إخراق حساباتهم ، عبر منصة "مدرستي" تشمل تغيير كافة المعلومات الخاصة بشبكة الإنترنت الداخلية "الواي فاي" عبر اختيار باسورد طويل واستخدام جهاز جدار ناري، والخطوة الثانية هي التأكد من سلامة البرامج داخل جهاز "اللاب توب" وعدم التحميل من المتاجر غير المعروفة.

وبين المدقق بأن الخطوة الثالثة تتعلق بضرورة الدخول وتجريب ومعرفة آليات المنصة وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح، مردفا بأن الخطوة الرابعة تتضمن عدم الدخول على أي مواقع أو روابط مشتبه بها، والتحقق من رابط المنصة بالمواقع الرسمية؛ بسبب محاولة القائمين بالاختراق استخدام منصات شبيهة لـ"مدرستي" لخداع الطلاب والموظفين.