شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محافظة القنفذة أو «البندر» وتفاصيل الحياة بها قديما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتميز محافظة القنفذة أو "البندر" كما سميت قديما التابعة لمنطقة مكة المكرمة بتوع أشكال الحياة بها، ما بين إنتاج الصمغ وصيد الأسماك.

وروى الباحث التاريخي حمزة الشريف، بأن القنفذة كانت طريقاً رئيسياً لحجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن وجازان وما جاورها من المدن، لوجود آبار قريبة من المدينة وأسواق للتزود بالسلع الاستهلاكية.

وتابع بأن الزواج بالمحافظة كان يستمر لمدة 7 أيام يُسمى أولها بالمسوق، والثاني الدلوك، والمشوش، والصبوحية، والدخلة، وغيره، مبيناً أن هذه الطقوس اندثرت في وقتنا الحالي واقتصرت على حفل يقيمه الرجال ويُسمى العدية، وليلة عقد القران ويقيمه الرجال والنساء وتعقد فيه الموائد، كما أنها سميت بالبندر لما يوجد بها من تراث وأسواق وزراعة وحركة تجارية بالميناء، وأن العادات والتقاليد كانت مترابطة.