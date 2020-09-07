شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة الجزائية ببريدة ترد طلب بقتل مروج مخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في بريدة، اليوم الاثنين، حكمًا برد طلب المدعي العام بقتل مروج مخدرات.
وكشفت المحكمة، عن الإكتفاء بإصدار حكم بسجنه خمسة وعشرون عاماً، وتغريمه مائة وخمسون ألف ريال، وذلك لقلة الكمية المروّجة.
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