بالفيديو.. سائق سيارة أجرة يلتقط مقاطع للنساء اللاتي يركبن معه وينشرها عبر الإنترنت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عمل مقيم آسيوي يعمل سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى الشركات المتخصصة، على التقاط مقاطع الفيديو للنساء اللاتي يركبنَ معه ونشرها عبر حسابه على منصة تيك توك. عمل مقيم آسيوي يعمل سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى الشركات المتخصصة، على التقاط مقاطع الفيديو للنساء اللاتي يركبنَ معه ونشرها عبر حسابه على منصة تيك توك. وثبت السائق كاميرا خفية في أحد جوانب السيارة، بما يسمح له بتصوير الزبائن بشكل عام، والنساء على وجه الخصوص، وسط مطالبات بتدخل عاجل من جهات الاختصاص بالقبض عليه بعد تداول صورة لسيارته لتسهيل مهام التعرف عليه وتوقيفه.

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