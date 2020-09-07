"سلطان المرجان" عضو بالمجلس المحلي بمحافظة طريف

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الرياض - علي القحطاني - سلطان الهوير (صدى): استقبل سعادة محافظ طريف الاستاذ /بدر بن نجر الصقر هذا اليوم الأثنين الموافق 1442/1/19 بمكتبه عضو المجلس المحلي المعين المهندس سلطان سعد المرجان. استقبل سعادة محافظ طريف الاستاذ /بدر بن نجر الصقر هذا اليوم الأثنين الموافق 1442/1/19 بمكتبه عضو المجلس المحلي المعين المهندس سلطان سعد المرجان. وتمنى محافظ طريف للمهندس سلطان سعد المرجان التوفيق في عمله .

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