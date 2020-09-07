«الحربي» يتوقع حالة ممطرة.. ويحدد موعدها وأماكنها

أجواء رطبة على السواحل الغربية..
توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، تحسنًا في فرص هطول الأمطار بدءًا من يوم الأربعاء المقبل ولعدة أيام تالية.
وقال الحربي، عبر تويتر، إنه ابتداء من يوم الأربعاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، تتحسن فرص الأمطار على طول المرتفعات الجبلية، وذلك من حيث سعة نطاق التكونات الممطرة ومن حيث الغزارة.
وأضاف، أن الحالة المطرية تشمل جبالًا ومنحدرات وسواحل جازان والمرتفعات حتى جنوب تبوك؛ بسبب تمدد رطب سطحي مقترن بموجة شرقية رطبة.
وأشار الحربي إلى وجود أجواء رطبة جدًا على السواحل الغربية من جنوب رابغ حتى جازان؛ ما يزيد الاحساس بارتفاع درجة الحرارة عن واقعها الفعلي.
وتوقع الحربي استمرار تكون السحب المنخفضة على طول المرتفعات الجبلية، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة على نطاقات من منحدرات عسير والباحة والطائف.
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