بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع خيامًا وحقائب إيوائية على متضرري السيول بالسودان

قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع مساعدات إنسانية على متضرري السيول في ولاية سنار بالسودان، تضمنت خيامًا وحقائب إيوائية.

وأوضح المركز، عبر حسابه على تويتر، أنه ضمن مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان، قام المركز بتوزيع المواد الإيوائية والتي تشتمل على الخيام والبطانيات والمفارش والحقائب الإيوائية، للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية.

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وكانت طائرة إغاثية سعودية سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وصلت منذ يومين إلى السودان؛ لمساعدة متضرري كارثة السيول والفيضانات، وحملت الطائرة 90 طنًا من المساعدات الإيوائية والغذائية، يستفيد منها أكثر من 21 ألف فرد.

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