21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني من الجوازات.. تعرف عليها وخطوات الاستفادة منها

أتاحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خدمة التفويض الإلكتروني؛ بحيث تسمح لشخص تفويض شخص آخر؛ لمراجعة إدارات الجوازات نيابة عنه.

وحددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي، نحو 21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني، وهي:

- إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.

- الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز.

- إصدار إقامة (هوية مقيم).

- تجديد إقامة (هوية مقيم).

- استلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة.

- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.

- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.

- الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.

- الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.

- الإبلاغ عن تغيب العمالة.

- إضافة تابع.

- فصل تابع.

Advertisements

- تحويل تابع إلى رب أسرة.

- تغيير مهنة.

- نقل خدمات.

- نقل معلومات .

- تمديد تأشيرة الزيارة.

- إصدار الجواز.

- تجديد الجواز.

- استلام الجواز.

- تسجيل خرج ولم يعد.

خطوات تنفيذ خدمة التفويض الإلكتروني من الجوازات.

وكانت المديرية العامة للجوازات أوضحت خطوات التفويض الإلكتروني التي تتمثل في الدخول على منصة أبشر ثم اختيار «خدماتي»، ثم اختيار «إدارة التفاويض».

ثم اختر «تفويض مراجعة قطاع»، ثم اكتب معلومات المفوض له، ثم اكتب رمز التحقق بعد وصوله على جوالك، ثم قبول المفوض له برسالة الرقم المرجعي، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.

اقرأ أيضًا:

توضيح من الجوازات بخصوص «استثناء رجال الأعمال ورؤساء الشركات» من السفر