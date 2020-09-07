الملك سلمان لترامب: حريصون على التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

الإثنين 7 سبتمبر 2020

أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، الاثنين، بأن المملكة حريصة على التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.



و أعرب الملك سلمان، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام، مؤكدا حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

كما تم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض أبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

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وأكد الملك سلمان، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وفي وقت لاحق صدر بيان عن البيت الأبيض، أكد أن الرئيس ترامب والملك سلمان، بحثا خلال الاتصال، سبل تعزيز الأمن الإقليمي، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

وأضاف البيان، أن ترامب أعرب للملك سلمان عن ترحيبه بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات بين الإمارات وإسرائيل.