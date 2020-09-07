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شؤون الحرمين تطلق مبادرة نحترز لنسلم للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس مبادرة ” نحترز لنسلم”، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي، أن الإدارة تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفايروس.
كما شملت المبادرة توزيع الكمامات، والمعقمات اليدوية، والإرشادات والنصائح التوعوية.
وأكد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة “معنا محترزون جميعاً حذرون”، التي أطلقها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
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