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الصحة توضح سر قاعدة 20-20-20 للوقاية من إجهاد العين
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصحت وزارة الصحة باتباع قاعدة (20-20-20) للوقاية من إجهاد العينين، الذي قد تسببه الأجهزة الحديثة أو بسبب ساعات العمل أمام الحاسب الآلي أو متابعة الجوال.
وقالت وزارة الصحة، عبر حساب “عش بصحة”، إنه للحد من إجهاد العينين، اجعل من قاعدة (20-20-20) عادة لك، مشيرة إلى أنه كل (20) دقيقة اصرف النظر إلى مكان لا يقل عن (20) قدمًا ولمدة (20) ثانية.
وكان المجلس الصحي السعودي وجه، في وقت سابق، ثلاث نصائح للطلبة والطالبات؛ للحفاظ على أعينهم من الإجهاد خلال فترة الدراسة عن بُعد، وتضمنت:
ـ المحافظة على نظافة الشاشة، والتقليل من سطوعها لتجنب إجهاد العين.
ـ القيام بالرمش المتكرر لترطيب العين، واستخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف.
ـ ضبط إضاءة الغرفة، وتجنب الإضاءة الساطعة والتوهج على العين مباشرة.
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