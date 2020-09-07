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تنبيه من أمطار رعدية على الباحة حتى الثامنة مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية
متابعات الخليج 365 - الباحة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها .
بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا قدر الله -.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-41 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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