أكاديمية الحوار للتدريب تناقش التعليم عن بعد

قامت أكاديمية الحوار للتدريب التي تتبع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بتنظيم لقاء هو الخامس ضمن برنامج حوار مع مستشار وذلك لتناول العديد من القضايا الهامة التي تخص العملية التعليمية عن بعد حيث كان الحوار تحت عنوان “حوار بين جدران المدرسة الافتراضية” وشارك في الحوار حوالي 1088 متابع.

حيث تناول الحوار العديد من النقاط الهامة حول عملية التعليم عن بعد وبشكل خاص الطرق والوسائل التي يمكن أن تدعم الطلاب والطالبات لتجاوز المرحلة الأولى من عملية التعليم عن بعد والوسائل التي يمكن أن تساعد الأبناء في تنمية مهارات الاتصال الافتراضي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن أن تساهم في الرقى بمهارات التواصل لكافة أفراد العائلة.

دور اولياء الأمور في عملية التعليم الافتراضي

كما ناقش الحوار دور اولياء الأمور في تهيئة الأبناء للتعليم الافتراضي وذلك عن طريق توفير كافة عناصر المساعدة التي تصل بهم إلى بيئة تعليمية بناءة ومحفزة ودور كافة المعنيين بالعملية التعليمية عن بعد في القدرة على التعاون للحصول على مخرجات تساعد في نجاح العملية التعليمية وتقلل الفاقد التعليمي حيث أن التعليم عن بعد أحد الفرص التي تساعد الأبناء في اكتساب العديد من مهارات التعلم الرقمي وتجعلهم يستطيعون التعامل بشكل افضل مع المستجدات المتسارعة التي يمر بها العصر الحالي.