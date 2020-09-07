تدهور الحالة الصحية لخالد مسعد نجم المنتخب السعودي ومطالب بإنقاذه

تدهورت الحالة الصحية لنجم منتخب السعودية السابق خالد مسعد الذي يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم في السعودية في فترة التسعينات وحتى الاعتزال في عام 2003 حيث صرح مدافع فريق الهلال السعودي السابق صالح النعيمة بأن خالد مسعد يمر بظروف صحية غاية في الصعوبة تحتاج إلى التدخل العلاجي السريع لإنقاذه.

حيث قال النعيمة عبر حسابه على موقع تويتر “أخي الكابتن خالد مسعد يمر بحالة صحية سيئة جدا تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه.

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هشتاج #كلنا_خالد_مسعد

وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر أصبح هاشتاج #كلنا_خالد_مسعد هو الأكثر تفاعلا في المملكة العربية السعودية وطالب الكثير من المواطنين المسؤولين في وزارة الصحة ووزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالوقوف بجوار واحد ممن ساهموا في علو شأن الكرة السعودية.

كما تفاعل عدد كبير من المغردين مع الهاشتاج وطلبوا من الجهات المختصة سرعة التحرك لتقديم المساعدة للاعب السابق وردت وزارة الصحة بشكل سريع من خلال حسابها على موقع تويتر على المغردين حيث أكدت علي أنها سوف تعمل على الحصول على المعلومات والتفاصيل عن المريض وسوف تعمل علي تقديم الدعم والمسندة له بالشكل الذي يساعد في التخلص من مرضه.

ويعد خالد مسعد من نجوم كرة القدم في السعودية وفي الوطن العربي البارزين حيث أنه شارك في حوالي 116 مباراة كما شارك مع المنتخب السعودي في كاس العالم عام 1994 وعام 1998 كما أنه تمكن من مساعدة زملائه في الحصول على كأس الخليج عام 1994 والكاس الأسيوي في عام 1996.