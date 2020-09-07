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وزارة الموارد البشرية تعلن عن وظائف شاغرة عن بعض لجميع المؤهلات

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اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر بوابة العمل عن بعد عن توافر العديد من الوظائف المختلفة للسيدات والرجال لجميع المؤهلات في مختلف المناطق للعمل عن بعد من المنزل وذلك لمن لديه العوائق التي تمنعه من دخول سوق العمل بسبب البعد الجغرافي أو المواصلات حيث أن العمل عن بعد يوفر مرونة أكبر و يعطي فرصة افضل للعمل في العديد من المجالات المختلفة والمتنوعة.

العمل عن بعد

اهم الوظائف التي كتبها وزارة الموارد البشرية

  • مندوب مبيعات.
  • اخصائي تسويق.
  • كاتب إداري عام.
  • كاتب تكاليف.
  • كاتب استعلامات عامة.
  • كاتب ادخال بيانات.
  • مندوب تسويق.
  • مسوق الكتروني.
  • مشرف صيانة وتشغيل.
  • مسؤول إدارة صفحات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
  • مسؤول علاقات عامة.
  • مسؤول تحصيل ديون.
  • مسؤول مبيعات.
  • مسؤول إداري.
  • منسق إداري.
  • مساعد إداري.
  • مراجع داخلي.
  • محاسب عام.
  • صانع محتوى ومسوق.
  • مدخل بيانات.
  • مدقق حسابات.
  • مساعد موارد بشرية.
  • كاتب شؤون موظفين.

ويمكن التعرف على شروط كل وظيفة والتقد إليها من خلال بوابة العمل عم بعد من خلال النقر عليها من هنا .

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