طريقة تحميل الكتب من على منصة مدرستي

منصة مدرستي هي المنصة التي تم اطلاقها خلال هذا العام داخل المملكة العربية السعودية لتساعد الطلبة والطالبات على الحصول على العملية التعليمية عن بعد وذلك نتيجة لظروف عدم القدرة على الذهاب إلى المدارس بسبب جائحة كورونا.

حيث أن المنصة الإلكترونية تم اطلاقها لحماية الطلبة والطالبات والحفاظ على سلامتهم إلى جانب توفير الحماية لجميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمعلمين والمعلمات.

تحميل الكتب من على منصة مدرستي

يمكن للطلبة والطالبات تحميل الكتب عبر منصة مدرستي وذلك من خلال الدخول على المنصة والتسجيل فيها ثم تحديد المرحلة الدراسية للطالب وسوف يجد الطالب الكتب الدراسية الخاصة بمرحلته التعليمية سوف يقوم الطالب بتحميلها بشكل سهل وبذلك يستطيع الطالب تنزيل الكتب والمناهج على جهاز الحاسب الآلي الخاص به وذلك حتى يتمكن من قراءتها والتعرف عليها بشكل سهل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

أهم وسائل التعليم على منصة مدرستي

عند الدخول على منصة مدرستي سوف يكتشف الطالب الكثير من الوسائل التعليمية المتنوعة التي يمكن من خلالها تحصيل الدروس بشكل سهل و ذلك من خلال النحو التالي: