محمد بن مسعود - الدمام - هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 1.86 في المائة تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الإثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 42 دولاراً للبرميل. ووفق رويترز، هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.86 في المائة، ليتداول عند 39 دولاراً للبرميل.النفط أسعار النفط 07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 12:46 PM هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 1.86 في المائة Advertisements النفط يهبط أكثر من 1.5%.. و"برنت" بـ 42 دولاراً النفط يهبط أكثر من 1.5%.. و"برنت" بـ 42 دولاراً تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الإثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 42 دولاراً للبرميل. ووفق رويترز، هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.86 في المائة، ليتداول عند 39 دولاراً للبرميل. الكلمات المفتاحية ، النفط يهبط أكثر من 1.5%.. و"برنت" بـ 42 دولاراً ،

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