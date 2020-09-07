السعودية | التعليم تحدد مواعيد احتفالات المدارس باليوم الوطني الـ90

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التعليم مواعيد احتفال المدارس وإدارات التعليم باليوم الوطني الـ90، حيث سيكون الاحتفال في جميع المدارس عن بعد اعتبارا من يوم الأحد ٣/٢/١٤٤٢ وحتى الأحد ١٠/٢/١٤٤٢، فيما سيكون الاحتفال في إدارات التعليم يوم الأحد ١٠/٢/١٤٤٢.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم، تحتفي وزارة التعليم كل عام بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله ترسيخا للاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء الوطن، وتنمية القيم الوطنية ، وتذكيرا بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتأكيدا على منطلقات رؤية المملكة (۲۰۳۰) المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم، ومنسوبيه كافة، وحيث يوافق اليوم الوطني التسعون للمملكة العربية السعودية هذا العام يوم الأربعاء الموافق ٦/٢/١٤٤٢، ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۰م.

وعليه اعتمدوا تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني (۹۰) تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه وفق الإطار العام المرفق مع مراعاة الآتي :

أولا : تنفيذ الفعاليات من قبل جميع المدارس عن “بعد” من يوم الاحد ٣/٢/١٤٤٢ وحتى الاحد ١٠/٢/١٤٤٢

ثانيا: تنفيذ الاحتفاء من قبل الإدارات التعليمية يوم الأحد ١٠/٢/١٤٤٢ عبر المنصات المعتمدة ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة.

ثالثا: توثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارة التعليمية ورفع التقارير الختامية والإحص سائية

الفعاليات الاحتفاء للإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة / إدارة النشاط الاجتماعي على البريد الإلكتروني: [email protected] ) بنين ([email protected]) بنات.