شكرا لقرائتكم خبر عن "العواد": لا تترددوا في الاتصال بخط مساندة الطفل المعنف والان نبدء بالتفاصيل

قال عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان إن تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع، ومن واجبنا جميعا أن نتكاتف لمكافحة هذه الجريمة وحماية أطفالنا ومجتمعنا من آثاره.

وأضاف : يجب ألا يتردد أي شخص في الإبلاغ عن أي حالة عنف على خط مساندة الطفل (116111) لتتولى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.