شكرا لقرائتكم خبر عن 164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

• الهيئة تحضر جلسات محاكمة 85 متهما في قضايا أمنية أوضحت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني أن الهيئة رصدت خلال العام المالي 1440 – 144هـ ، 164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة. وأضافت أن الهيئة حضرت 70 جلسة محاكمة شملت 85 متهما في قضايا أمنية، منهم 79 سعوديا و6 غير سعوديين، وتابعت الهيئة إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية. وأشارت إلى تنوع آلية رصد حالات الانتهاك لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو والصحف.

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