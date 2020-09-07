- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء على طريق مكة والدائري بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء على طريق مكة والدائري بجدة
مطالبة أصحاب الصكوك بمراجعتها خلال 60 يوماً
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أهابت الهيئة العامة لعقارات الدولة بأصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة الواقعة ضمن النطاق المستهدف بجانبي الطريق الدائري الجديد، جنوب شرق جدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:520007، N:2353683 – E:536233، N:2368263)، إضافة إلى أصحاب الممتلكات ضمن النطاق المستهدف علــى جانبي الطريق السريع الجديد الذي يربط بين مدينتي مكــة المكرمة وجدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:522743، N:2392728 – E:538512، N:2395963)، أهابت بهم إلى التقدم للإدارة الهندسية بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مقرها الرئيسي بالرياض أو بفرع الهيئة بمدينة جدة وموافاتها بصور من صكوك إثبات الملكية مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية لما لذلك من أهمية في تحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
وطالبت الهيئة تعاون الجميع في إنفاذ هذا الأمر تفادياً لما قد يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تبعات، والتواصل معها للرد على أي استفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم الهيئة بتحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة ضمن النطاق المستهدف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج صكوك عليها باسم عقارات الدولة.
ذات صلة :
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء على طريق مكة والدائري بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.