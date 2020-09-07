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هدف: 4 مزايا لقطاع المقاولات بعد التسجيل في برنامج التوطين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الاثنين، عدة مزايا، تحصل عليها منشآت قطاع المقاولات، بعد التسجيل في برنامج توطين القطاع.
وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أربع مزايا هي التأهيل والإرشاد المهني من خلال توفير فريق إرشاد لتأهيل المستفيدين، بما يتناسب مع احتياج صاحب العمل، والدعم المالي من خلال برامج دعم التوظيف المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأضاف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أنه من بين المزايا أيضًا، تحفيز القطاع الخاص على التوظيف بالشراكة مع القطاعات الحكومية، وزيادة أعداد الخبراء المحليين العاملين في قطاع المقاولات.
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