صدمة في روسيا.. 5185 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

2020-09-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5185 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.030.690 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17.871 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 843.277 حالة.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.





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