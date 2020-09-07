المرور يوضح شروط بيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك

2020-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المرور السعودي شروط نقل ملكية المركبة مع وجود مخالفات على المالك، لكن بشرطين.

وأشار المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، ولكن بشرطين هما:

– سريان رخصة السير

– الفحص الدوري

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

هذا ويقدم موقع أبشر العديد من الخدمات الهامة بالنسبة للوافدين والمقيمين وعلى رأسها رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية بطرق متنوعة كاستخدام رقم الهوية أو عن طريق رقم اللوحة الخاص بالمركبة وغيرها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

Advertisements

واهتمت وزارة الداخلية بتسهيل الكثير من المعاملات الإدارية على الموظفين وعلى المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وتطبيقًا لذلك قد أصدرت موقع خاص بإجراء العديد من التعاملات الإدارية بشكل إلكتروني من خلال صفحات الإنترنت تطبيقًا للنظم التكنولوجية الحديثة ومحاولة إدخالها في الكثير من التعاملات الإدارية اليومية مما يوفر الكثير من الوقت على الأشخاص.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور الهامة لكي تتعرف على بيانات المخالفة لذلك يمكنك الاستعلام برقم الهوية كالتالي:

الخطوة الأولى للاستعلام هي تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت.

بعدها عليك النقر على الزر الخاص بالمخالفات المرورية.

ثم حدد المخالفة المراد الاستعلام عنها مثل مخالفة المرور أو انتهاء رخصة القيادة الخاصة وغيرها حسب المراد الاستعلام عنه.

بعدها قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك في الخانة الفارغة التي توجد أمامك.

ثم قم بكتابة الرمز الخاص بك الذي يتواجد في صفحة الموقع وبعدها اضغط على زر البحث.

بعدها قم بإدخال البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع وبعدها اضغط على زر تم.

سوف تنتقل بعدها من خلال صفحات الموقع إلى صفحة الاستعلامات وسوف تجد بها بيانات المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة الخاصة بك.

يقدم لك الموقع العديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالمخالفة مثل المكان الذي وقعت به أو ووقت حدوثها والكثير من الأمور التي تتعلق بها.



شارك الخبر







