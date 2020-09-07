- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المرور يوضح شروط بيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور يوضح شروط بيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك
يشترط سريان رخصة السير والفحص الدوري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح المرور السعودي شروط نقل ملكية المركبة مع وجود مخالفات على المالك، لكن بشرطين.
وأشار المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، ولكن بشرطين هما:
– سريان رخصة السير
– الفحص الدوري
رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية
هذا ويقدم موقع أبشر العديد من الخدمات الهامة بالنسبة للوافدين والمقيمين وعلى رأسها رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية بطرق متنوعة كاستخدام رقم الهوية أو عن طريق رقم اللوحة الخاص بالمركبة وغيرها.
الاستعلام عن المخالفات المرورية
واهتمت وزارة الداخلية بتسهيل الكثير من المعاملات الإدارية على الموظفين وعلى المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وتطبيقًا لذلك قد أصدرت موقع خاص بإجراء العديد من التعاملات الإدارية بشكل إلكتروني من خلال صفحات الإنترنت تطبيقًا للنظم التكنولوجية الحديثة ومحاولة إدخالها في الكثير من التعاملات الإدارية اليومية مما يوفر الكثير من الوقت على الأشخاص.
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية
رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور الهامة لكي تتعرف على بيانات المخالفة لذلك يمكنك الاستعلام برقم الهوية كالتالي:
الخطوة الأولى للاستعلام هي تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت.
بعدها عليك النقر على الزر الخاص بالمخالفات المرورية.
ثم حدد المخالفة المراد الاستعلام عنها مثل مخالفة المرور أو انتهاء رخصة القيادة الخاصة وغيرها حسب المراد الاستعلام عنه.
بعدها قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك في الخانة الفارغة التي توجد أمامك.
ثم قم بكتابة الرمز الخاص بك الذي يتواجد في صفحة الموقع وبعدها اضغط على زر البحث.
بعدها قم بإدخال البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع وبعدها اضغط على زر تم.
سوف تنتقل بعدها من خلال صفحات الموقع إلى صفحة الاستعلامات وسوف تجد بها بيانات المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة الخاصة بك.
يقدم لك الموقع العديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالمخالفة مثل المكان الذي وقعت به أو ووقت حدوثها والكثير من الأمور التي تتعلق بها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح شروط بيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.