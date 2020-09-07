، "حقوق الإنسان" ترصد 164 انتهاكاً وتحضر 70 جلسة محاكمة خلال عام ،

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رصدت هيئة حقوق الإنسان خلال العام المالي 1440 / 1441هـ، 164حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة، وتنوعت تلك الحالات بحسب موضوعها، حيث شملت: العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، والهوية والجنسية، إضافة إلى حالات أخرى متنوعة.
وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة نورة بنت محمد الحقباني، أن الهيئة رصدت عدداً من المخالفات في أثناء زياراتها وجولاتها الميدانية، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة تجاه تلك الحالات، وفقاً لاختصاصاتها التي تضمنت التأكّد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات.
وأشارت الحقباني؛ إلى تنوع آلية رصد هذه الحالات لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت، والصحف والمجلات.
وأضافت، أن الهيئة حضرت عدداً من محاكمات المتهمين في القضايا الأمنية، حيث حضرت 70 جلسة محاكمة شملت 85 متهماً في قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و6 غير سعوديين، وتابعت الهيئة إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذوات العلاقة.هيئة حقوق الإنسان
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 11:24 AM
شملت العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة
رصدت هيئة حقوق الإنسان خلال العام المالي 1440 / 1441هـ، 164حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة، وتنوعت تلك الحالات بحسب موضوعها، حيث شملت: العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، والهوية والجنسية، إضافة إلى حالات أخرى متنوعة.
وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة نورة بنت محمد الحقباني، أن الهيئة رصدت عدداً من المخالفات في أثناء زياراتها وجولاتها الميدانية، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة تجاه تلك الحالات، وفقاً لاختصاصاتها التي تضمنت التأكّد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات.
وأشارت الحقباني؛ إلى تنوع آلية رصد هذه الحالات لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت، والصحف والمجلات.
وأضافت، أن الهيئة حضرت عدداً من محاكمات المتهمين في القضايا الأمنية، حيث حضرت 70 جلسة محاكمة شملت 85 متهماً في قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و6 غير سعوديين، وتابعت الهيئة إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذوات العلاقة.
، "حقوق الإنسان" ترصد 164 انتهاكاً وتحضر 70 جلسة محاكمة خلال عام ،
المصدر : الخليج 365
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