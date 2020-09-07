، غير صالح للسكن.. حاول طرد ذبابة فدمّر منزله ،

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من بين أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث للإنسان في أثناء تناول الطعام، ذبابة لا تكف عن الإزعاج والطيران حوله محاولة الحط فوق طبقه.
هذا ما حدث لرجل ثمانيني فرنسي، لكن الأمر كان أكثر كارثية لأنه دمّر أجزاءً كبيرة من منزله في أثناء محاولة صيد الحشرة المزعجة، لدرجة أن البيت أصبح غير صالح للسكن، حسبما أفادت "سكاي نيوز" البريطانية.
وكشف المصدر أن الرجل كان يتناول طعام العشاء في منزله بإقليم دوردونيي- غربي فرنسا، مساء الجمعة، عندما بدأت ذبابة في مضايقته.
ولم يعد الرجل قادراً على تحمل إزعاج الحشرة المتطفلة، فلاحقها بالمضرب الكهربائي المخصص لاصطياد الذباب.
لكن في أثناء ملاحقة الذبابة، ضرب الرجل عن طريق الخطأ أسطوانة غاز في المنزل، الأمر الذي أفضى إلى تسرُّب غاز، وهو ما أدى إلى انفجار في مطبخه وانهيار جزء من سقف منزله الذي لم يعد صالحاً للسكن.
ونجا الرجل بأعجوبة من موت محقق، إذ لم يصب سوى بحروق بسيطة على يديه.
وقالت "سكاي نيوز" إن الرجل سيقيم في سكن مؤقت ريثما تصلح عائلته المنزل المدمّر، لكن الطريف أنه لم يعرف ماذا حل بالذبابة بعد كل ما حدث.
غير صالح للسكن.. حاول طرد ذبابة فدمّر منزلهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-07
من بين أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث للإنسان في أثناء تناول الطعام، ذبابة لا تكف عن الإزعاج والطيران حوله محاولة الحط فوق طبقه.
هذا ما حدث لرجل ثمانيني فرنسي، لكن الأمر كان أكثر كارثية لأنه دمّر أجزاءً كبيرة من منزله في أثناء محاولة صيد الحشرة المزعجة، لدرجة أن البيت أصبح غير صالح للسكن، حسبما أفادت "سكاي نيوز" البريطانية.
وكشف المصدر أن الرجل كان يتناول طعام العشاء في منزله بإقليم دوردونيي- غربي فرنسا، مساء الجمعة، عندما بدأت ذبابة في مضايقته.
ولم يعد الرجل قادراً على تحمل إزعاج الحشرة المتطفلة، فلاحقها بالمضرب الكهربائي المخصص لاصطياد الذباب.
لكن في أثناء ملاحقة الذبابة، ضرب الرجل عن طريق الخطأ أسطوانة غاز في المنزل، الأمر الذي أفضى إلى تسرُّب غاز، وهو ما أدى إلى انفجار في مطبخه وانهيار جزء من سقف منزله الذي لم يعد صالحاً للسكن.
ونجا الرجل بأعجوبة من موت محقق، إذ لم يصب سوى بحروق بسيطة على يديه.
وقالت "سكاي نيوز" إن الرجل سيقيم في سكن مؤقت ريثما تصلح عائلته المنزل المدمّر، لكن الطريف أنه لم يعرف ماذا حل بالذبابة بعد كل ما حدث.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
10:58 AM
نجا من الموت وأُصيب بحروق في يديه
من بين أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث للإنسان في أثناء تناول الطعام، ذبابة لا تكف عن الإزعاج والطيران حوله محاولة الحط فوق طبقه.
هذا ما حدث لرجل ثمانيني فرنسي، لكن الأمر كان أكثر كارثية لأنه دمّر أجزاءً كبيرة من منزله في أثناء محاولة صيد الحشرة المزعجة، لدرجة أن البيت أصبح غير صالح للسكن، حسبما أفادت "سكاي نيوز" البريطانية.
وكشف المصدر أن الرجل كان يتناول طعام العشاء في منزله بإقليم دوردونيي- غربي فرنسا، مساء الجمعة، عندما بدأت ذبابة في مضايقته.
ولم يعد الرجل قادراً على تحمل إزعاج الحشرة المتطفلة، فلاحقها بالمضرب الكهربائي المخصص لاصطياد الذباب.
لكن في أثناء ملاحقة الذبابة، ضرب الرجل عن طريق الخطأ أسطوانة غاز في المنزل، الأمر الذي أفضى إلى تسرُّب غاز، وهو ما أدى إلى انفجار في مطبخه وانهيار جزء من سقف منزله الذي لم يعد صالحاً للسكن.
ونجا الرجل بأعجوبة من موت محقق، إذ لم يصب سوى بحروق بسيطة على يديه.
وقالت "سكاي نيوز" إن الرجل سيقيم في سكن مؤقت ريثما تصلح عائلته المنزل المدمّر، لكن الطريف أنه لم يعرف ماذا حل بالذبابة بعد كل ما حدث.
، غير صالح للسكن.. حاول طرد ذبابة فدمّر منزله ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.