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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس، مبادرة "نحترز لنسلم"، والتي جاءت تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي، أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفيروس، كما شملت المبادرة توزيع الكمامات، والمعقمات اليدوية، والإرشادات والنصائح التوعوية.
وأكد "مدخلي" أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة "معنا محترزون جميعًا حذرون"، التي أطلقها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 11:06 AM
جاءت تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس، مبادرة "نحترز لنسلم"، والتي جاءت تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي، أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفيروس، كما شملت المبادرة توزيع الكمامات، والمعقمات اليدوية، والإرشادات والنصائح التوعوية.
وأكد "مدخلي" أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة "معنا محترزون جميعًا حذرون"، التي أطلقها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطلق مبادرة "نحترز لنسلم" ،
المصدر : الخليج 365
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