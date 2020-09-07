شكرا لمتابعة خبر عن حالة واحدة لإلغاء وثيقة التأمين على الزائر بعد سريانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي، بأن عدم دخول المملكة هي الحالة الوحيدة ، التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.

وقال المجلس ردا على إستفسار لأحد المقيمين جاء فيه « بأنه أضاف عائلته إلى تأشيرة زيارة عائلية على التأمين، وبعد خروجها نهائيًّا من المملكة رفضت شركة التأمين إلغاء التأمين على عائلته".

وتابع المجلس: «ولا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة».