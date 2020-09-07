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شكرا لمتابعة خبر عن البحر الأحمر: نعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% ولن نمس بـ75% من الجزر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت شركة البحر الأحمر للتطوير، بأن مستقبل السياحة لا يعتمد على الاستدامة فقط، بل على تعزيزها أيضًا، وأنهم يحافظون على تنميتها، فضلا عن إعتمادهم في مشروع البحر الأحمر على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، بهدف الحفاظ على البيئة.
وأوضحت الشركة بأن مشروع البحر الأحمر، وجهته لزيادة التنوع البيولوجي حتى 30% بحسب المخطط الرئيسي، وإنشاء أكبر محمية بحرية في المملكة والبحر الأحمر" 5373كم" والإعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% ولن تمس 75%، وتأسيس جودة جديدة للتنمية المستدامة.
وحظرت الشركة في مشروع البحر الاحمر، إستخدام البلاستيك الغير قابل للتدوير، ودفن النفايات في الموقع وتصريف المياه في البحر، وتحييد 9 جزر عن التطويرلتكون مناطق محمية.
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