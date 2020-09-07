شكرا لمتابعة خبر عن الشهادات الصحية للمغادرين من المملكة لا علاقة لها بعودة الطيران الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مصادر بأن الشهادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة، للأشخاص المغادرين من المملكة، تخص من لديهم أسباب طارئة أو إستثنائية ولا علاقة لها بعودة الطيران الدولي.

وأضافت، بأن هذه الشهادات تتعلق بطلب بعض الدول التي سيتوجهون إليها ، والتي تطلب منهم شهادات مختومة من وزارة الصحة تثبت سلامتهم من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19» بحسب الوطن.

وأشارت إلى أنه ينبغي أن يشمل طلب الشهادة مشهد السفر حين تقديمه على فحص كورونا، كما انه يلزم أن يكون تاريخه قبل السفر بـ 72 ساعة، وأن المستندات المطلوبة لمشهد السفر تتضمن " جواز السفر، رقم الهوية أو الإقامة والحدود، وصورة التذكرة، ويكون طلب مشهد السفر عبر أرقام "واتسآب" تم تخصيصها في فروع وزارة الصحة.