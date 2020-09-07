شكرا لمتابعة خبر عن إلزام الشركات المشغلة للمواقف بتحمل تلفيات المركبات حال سحبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف بعض مالكي السيارات عن غضبهم من سحب السيارات الخاصة بهم من المواقف دون وجود لافتات تشير إلى أنه سيتم سحب المركبة في حال إيقافها في مكان غير مخصص للوقوف، أو عدم وضوح تلك اللافتات.
وأكد المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي، اليوم الاثنين، أنه تم تقنين مسألة سحب السيارات؛ حيث لا يكون إلا في أضيق الحدود وفي حالات معينة، منها: الوقوف في أماكن أو مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، ممرات المشاة داخل هذه المواقف منعا للاختناقات المرورية، الوقوف بشكل خاطئ على الأرصفة، بحسب "الوطن" .
وأوضح محمد البقمي، أنه في حال عدم دفع الرسوم لا يتم سحب السيارة في هذه الحالة، وقد يتم تقييدها بالـ"كلبشة" ولكن السحب لا يتم، مشددًا على أن الشركة المشغلة «ملزمة» بتعويض مالك السيارة عن التلفيات في حال تم سحبها.
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام الشركات المشغلة للمواقف بتحمل تلفيات المركبات حال سحبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.