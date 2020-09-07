شكرا لمتابعة خبر عن إلزام الشركات المشغلة للمواقف بتحمل تلفيات المركبات حال سحبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف بعض مالكي السيارات عن غضبهم من سحب السيارات الخاصة بهم من المواقف دون وجود لافتات تشير إلى أنه سيتم سحب المركبة في حال إيقافها في مكان غير مخصص للوقوف، أو عدم وضوح تلك اللافتات.

وأكد المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي، اليوم الاثنين، أنه تم تقنين مسألة سحب السيارات؛ حيث لا يكون إلا في أضيق الحدود وفي حالات معينة، منها: الوقوف في أماكن أو مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، ممرات المشاة داخل هذه المواقف منعا للاختناقات المرورية، الوقوف بشكل خاطئ على الأرصفة، بحسب "الوطن" .

وأوضح محمد البقمي، أنه في حال عدم دفع الرسوم لا يتم سحب السيارة في هذه الحالة، وقد يتم تقييدها بالـ"كلبشة" ولكن السحب لا يتم، مشددًا على أن الشركة المشغلة «ملزمة» بتعويض مالك السيارة عن التلفيات في حال تم سحبها.