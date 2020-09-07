الصحة: فترة حضانة المرض للكبار والصغار واحدة وليس من الطبيعي استمرار الأعراض بعد التعافي

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن فترة حضانة المرض بالنسبة للأطفال هي نفسها للكبار.
وأوضح العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن متوسط فترة الحضانة هي 14 يومًا، لا تختلف بين الصغار والكبار.
وأشار، إلى أنه ليس من الطبيعي أن يعاني المتعافي من فيروس كورونا المستجد من استمرار الأعراض، فالأصل بعد التعافي عدم وجود أعراض أو مضاعفات.
وتابع متحدث الصحة، أن فئة نادرة فقط هي التي يكون لديها مضاعفات ممتدة، نتيجة مرورهم بحالات حرجة وتوعك صحي شديد، ويجب متابعتهم طبياً حتى زوال الأعراض.
ولفت إلى أن من كان لديهم إصابة سابقة بمرض مزمن قبل كورونا، سيعود بعد التعافي إلى حالته المرضية السابقة وهو ما يستوجب العناية الطبية.
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