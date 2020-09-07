علامات جديدة على إصابة الطفل بـ«كوفيد 19»

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كشف باحثون بريطانيون، أن الإسهال والقيء وتشنجات البطن، علامات جديدة تضاف لـ3 أعراض سابقة تدل على إصابة الأطفال بفايروس كورونا. ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، اقتصرت الأعراض السابقة على «ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان أو تغير حاسة الشم والتذوق»، إلا أن دراسة حالات 990 طفلا لـ3 أشهر متتالية، أثبتت أن 31% منهم أصيبوا بالحمى، وأبلغ 19% عن أعراض الجهاز الهضمي إسهال وقيء وتشنجات البطن، وأصيب 18% بالسعال، بينما عانى 4% فقط من فقدان الشم أو التذوق. وقال قائد الدراسة الدكتور توم ووترفيلد: «الإسهال والقيء كان أكثر من السعال أو تغيرات حاستي الشم والتذوق».





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