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أقدم مقيم آسيوي يعمل سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى الشركات المتخصصة، على نشر مجموعة من مقاطع الفيديو للنساء اللاتي يركبنَ معه عبر حسابه على منصة تيك توك.
واستخدم سائق التاكسي كاميرا خفية في أحد جوانب السيارة، بما يسمح له بتصوير الزبائن بشكل عام، والنساء على وجه الخصوص.
وأبلغ رواد “تويتر” عن ممارسات سائق التاكسي، مطالبين بتدخل عاجل من جهات الاختصاص بالقبض عليه بعد تداول صورة لسيارته لتسهيل مهام التعرف عليه وتوقيفه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول.. سائق ليموزين آسيوي يستخدم كاميرا خفية لتصوير النساء اللاتي يركبنَ معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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