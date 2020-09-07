الضمان الصحي: حالة واحدة لإلغاء وثيقة التأمين على الزائر

أوضح مجلس الضمان الصحي أنه لا يحق إلغاء وثيقة التأمين على الزائر بعد سريانها إلا في حالة واحدة فقط؛ وهي عدم دخوله إلى المملكة.

وقال المجلس، عبر تويتر، ردًا على استفسار بهذا الخصوص: «لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين على الزائر في وثيقته، وإنما تطبق عليه شروط وثيقة تأمين الزائرين».

وتابع المجلس: «ولا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة».

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ووجه أحد المقيمين استفسارًا بأنه أضاف عائلته إلى تأشيرة زيارة عائلية على التأمين، وبعد خروجها نهائيًّا من المملكة رفضت شركة التأمين إلغاء التأمين على عائلته.

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