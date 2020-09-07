تأشيرة الدخول والعودة ستنتهي وسداد الخدمة متوقف.. ما العمل؟ الجوازات السعودية توضح

حسمًا للحيرة..
جددت المديرية العامة للجوازات تأكيدها بأنه تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي، والخروج والعودة التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، بشكل آلي وبالتدريج.
وذكرت الجوازات، عبر تويتر، ردًا على العديد من الاستفسارات بهذا الخصوص، أنه جارٍ التمديد آليًّا لصلاحية تأشيرة الخروج النهائي، والخروج والعودة التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك تدريجيًّا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى المراجعة.
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