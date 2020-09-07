أمين تبوك يقف ميدانيًّا على النقاط الحرجة لتجمّع المياه

وقف أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ، على مشروعات تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، وعدد من النقاط الحرجة لتجمعات المياه في الطرق والشوارع الداخلية.

ووجه «المحفوظ» القائمين على المشروعات بضرورة إنجازها في أوقاتها وفق أعلى مستويات الجودة لتنظم لغيرها من المشروعات التنموية التي تعمل الأمانة عليها في المنطقة، كما اطلع على التجهيزات الخاصة بالمعدات؛ تحسبًا لأي كميات أمطار تصنّف بـ«غير اعتيادية» إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في أوقاتها المحددة.

كما وجه «المحفوظ» الجهات المعنية بأعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه المدة وقبل الموسم؛ لضمان عدم وجود أي عوالق قد تسبب إقفال فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق، واستمع لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عامّ الصيانة والتشغيل ومديري المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار.