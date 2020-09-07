الحصيني يحدد موعد «حالة ممطرة» والمناطق المتأثرة بها

تؤثر على 5 مناطق بالمملكة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسميات المناخية، حالة ممطرة تبدأ غداً الثلاثاء، والمناطق المتأثرة بها.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: متوقع -بإذن الله- من غد الثلاثاء، حالة ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان تمتد في ما بعد إلى أجزاء من شمال المملكة والوسطى والشرقية، ومتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، وحبات برد مع رياح. مشيرًا إلى قوة الحالة على المناطق الغربية والجنوبية.
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