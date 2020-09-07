

لندن 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة فانواتو في المحيط الهادي.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

// انتهى //

10:49ت م

0038





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرة فانواتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.