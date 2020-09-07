

مكة المكرمة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس مبادرة " نحترز لنسلم"، والتي جاءت تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة للحد من تفشي فايروس

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفايروس كما شملت المبادرة توزيع الكمامات، والمعقمات اليدوية، والإرشادات والنصائح التوعوية.

وأكد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة " معنا محترزون جميعاً حذرون"، التي أطلقها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

// انتهى //

10:34ت م

0030



مكة المكرمة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس مبادرة " نحترز لنسلم"، والتي جاءت تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة للحد من تفشي فايروس كورونا وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفايروس كما شملت المبادرة توزيع الكمامات، والمعقمات اليدوية، والإرشادات والنصائح التوعوية.وأكد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة " معنا محترزون جميعاً حذرون"، التي أطلقها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.// انتهى //10:34ت م0030

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطلق مبادرة " نحترز لنسلم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.